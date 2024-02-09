Врач оценила опасность текущих сезонных заболеваний

Врач Бережная: сезонная заболеваемость возвращается на привычный уровень

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная оценила опасность текущих сезонных заболеваний. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметила, что после пандемии COVID-19 сезонная заболеваемость возвращается на привычный уровень.

«На мой взгляд, после пандемии COVID-19 сезонная заболеваемость возвращается на привычный уровень. Это касается и видов возбудителей, и количества заболевших. Но безусловно и COVID-19 будет встречаться», — сказала эксперт.

Оценить опасность сезонных болезней для всех сложно, поскольку во все времена был и остается риск тяжелого течения любой из них. Все зависит от общего состояния организма, наличия хронических заболеваний в анамнезе, доступности медицинской помощи для конкретного человека и наличия профилактических прививок, например, во время сезонной профилактики гриппа Марина Бережная врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC)

Говоря о росте заболеваемости инфекциями, от которых есть вакцина, Бережная пояснила, что дело в антипрививочных кампаниях последних десятилетий.

«Меня намного сильнее настораживает ситуация с инфекциями, от которых есть проверенная надежная защита — прививка, но она игнорируется противниками вакцин. Если ситуация не будет меняться и родители будут продолжать отказываться вакцинировать своих детей, то мы вновь столкнемся с распространением тех инфекций, о которых мы раньше мало слышали благодаря хорошему коллективному иммунитету. Далеко не все эти заболевания так безобидны, как может показаться на первый взгляд!» — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРЗ. Об увеличении количества заболевших респираторными инфекциями предупредил бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Действительно, кривая заболеваний ползет вверх. Если брать последнюю официальную статистику, которую дают органы здравоохранения, то по четвертой неделе (января — прим. «Ленты.ру») у нас было зарегистрировано 978 тысяч случаев заболеваний», — сообщал эпидемиолог.

