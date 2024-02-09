Врачи назвали три эффективных средства от прыщей

Врачи Малышева и Продеус заявили, что от прыщей помогает печень трески

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что избавиться от прыщей помогает употребление льняного масла, говяжей печени и печени трески. Выпуск, в котором специалисты перечислили три этих средства, доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что в говяжьей печени содержится микроэлемент, способствующий выработке витамина А. Он, в свою очередь, не позволяет образовываться так называемому кожному салу, которыми питаются отвечающие за появление прыщей бактерии. «Бактериям нечего будет есть. И они хуже растут», — высказался Продеус об эффективности этого продукта в борьбе с кожными высыпаниями

В льняном масле, по словам специалиста, также есть полезный для здоровья кожи лица элемент — жирные кислоты омега-3. Благодаря им, подчеркнул Продеус, медленнее будет развиваться воспаление и, как следствие, прыщей появится меньше.

Печень трески сочли полезной в борьбе с прыщами, так как в ней содержится витамин D. Малышева рассказала, что людям, в организме которых содержится мало этого витамина, тяжелее бороться с высыпаниями. Чтобы повышать его уровень, необходимо есть печень трески, заключила специалистка.

Ранее Малышева и Продеус призвали россиян покупать гели для душа, в составе которых есть глицерин. Специалисты объяснили, что он удерживает влагу, и кожа лучше увлажнится после душа.