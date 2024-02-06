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14:39, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Врачи призвали россиян обращать внимание на один компонент в составе косметики

Врач Малышева заявила, что глицерин в геле для душа способствует увлажнению кожи

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, призвали россиян использовать гели для душа с одной надписью на этикетке. О том, на какой компонент в составе нужно обращать внимание при покупке этого косметического продукта, они рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

«Единственное, на что надо обратить внимание, — это на то, входит ли в состав [геля для душа] глицерин или нет. Потому что доказано, что если он входит в состав, то он удержит молекулы воды на поверхности кожи», — заявила Малышева.

Как пояснил Продеус, глицерин способствует увлажнению кожи. «Если в геле для душа содержится глицерин, то в этом случае ваша кожа получит лучшее увлажнение, чем благодаря любому другому гелю для душа без глицерина», — уточнил врач.

Ранее косметолог Наталья Николаева предупредила об уловках маркетологов относительно косметики. Она предостерегла россиянок от покупки кремов, обещающих эффект ботокса, и назвала такие надписи на упаковках агрессивной рекламой.

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      Олег Давыдов
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