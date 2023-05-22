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12:09, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянок предупредили об уловках маркетологов относительно косметики

Косметолог Николаева предостерегла россиянок от покупки кремов, обещающих эффект ботокса

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Косметолог Наталья Николаева предостерегла россиянок от покупки кремов, обещающих эффект ботокса или лазера, и назвала такие надписи на упаковках агрессивной рекламой. Об уловках маркетологов она предупредила в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Меня очень умиляет название "крем-ботокс" или "лазер-крем". Давайте отдадим классической косметологии делать ботокс или лазер», — обратилась она к зрителям. Николаева призвала не обращать внимание на подобную рекламу.

Кроме того, косметолог критически высказалась о косметических средствах со словом «универсальный» в названии, указав, что зачастую такой продукт может оказаться неэффективным. «Это тоже можно отнести к не самым нужным продуктам. Как правило, если это "от всего", то оно "ни от чего"», — рассудила специалист.

Ранее дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова назвала три основные причины появления акне у взрослых. В частности, по ее словам, прыщи могут возникнуть из-за сбоев в работе внутренних органов.

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Олег Давыдов
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