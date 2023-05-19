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13:42, 19 мая 2023Ценности

Россиянам назвали три главные причины появления прыщей у взрослых

Врач Светлана Евдокимова назвала гормональный дисбаланс причиной акне у взрослых

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова назвала россиянам три главные причины появления прыщей у взрослых. Ее комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь специалист рассказала, что угревая болезнь может возникнуть из-за гормонального дисбаланса. «Акне появляется вследствие нарушения работы сальных желез — повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению», — пояснила Евдокимова.

Помимо этого, по словам эксперта, сбои в работе внутренних органов также могут привести к акне на теле. «Кожа является "зеркалом" наших внутренних процессов. Поэтому появление угревых высыпаний может быть следствием несбалансированного питания, а также нарушения работы ряда органов и систем. Лечением часто занимаются не только врачи-дерматологи и косметологи, но и другие профильные специалисты», — подчеркнула доктор.

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В заключение медик напомнила, что выбор неподходящей косметики, неправильное или недостаточное очищение кожи, а также частое применение агрессивных средств по уходу, в том числе мыло, пилинги и скрабы, могут создать подходящую среду для развития воспалений.

«Только врач, учитывая первопричину образования высыпаний, ваш гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы, может предложить эффективное решение или комбинацию методов. Не стоит самостоятельно проводить какие-либо процедуры в домашних условиях», — посоветовала дерматолог.

В марте россиянам также назвали вызывающие акне продукты. Косметолог, дерматовенеролог Шабаги Мадиева выделила среди них кофе, сладкую, соленую, жареную пищу и фастфуд. Кроме того, врач внесла в список молочные продукты.

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Екатерина Ештокина
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