На Украине назвали число участвующих в боях солдат ВСУ

Офис Зеленского: в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч военных ВСУ

В боевых действиях участвуют только 200-300 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом со ссылкой на эфир национального телемарафона пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, численность украинской армии достигает 1 миллиона человек. Он указал, что непосредственно в боевых действиях участвовали только 200-300 тысяч солдат.

«Остальные были очень далеко от войны», — указал советник. Подоляк признал, что ВСУ имеют существенные проблемы. «Мобилизация, ротация и демобилизация — это пробел, который нужно решить», — подчеркнул он.

Ранее генерал-майор ВСУ Виктор Николюк заявил, что 20 процентов украинских бойцов прошли подготовку за границей. Он отметил, что средний возраст мобилизованных украинцев растет с учетом потерь.