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16:21, 9 февраля 2024Россия

ВЦИОМ представил данные о доверии россиян Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1 процента жителей России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Четверо из пяти опрошенных россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным данным, главе государства доверяют 79,1 процента опрошенных жителей России старше 18 лет. Рост этого показателя в период с 29 января по 4 февраля составил 0,9 процентного пункта.

О своем одобрении деятельности президента заявили 77,1 процента респондентов (плюс 0,2 процентного пункта за неделю).

В опросе приняла участие 1600 человек.

9 февраля фонд «Общественное мнение» также представил данные об уровне доверия президенту России. Согласно им, работу главы государства положительно оценивает 81 процент граждан.

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      Алан Босиков
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