Выбросивший из окна дочь россиянин объяснил свой поступок

Отец, выбросивший в окно дочь в Татарстане, был под действием наркотиков

Выбросивший в окно с пятого этажа двухлетнюю дочь мужчина, признался, что был под действием наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По его словам, у него начались галлюцинации — он решил, что в квартире начался пожар, потому выбросил дочь. Мужчина признался в любви жене и детям и сказал, что до сих пор не может смириться с тем, что сделал.

Кировский суд Казани арестовал его. Он раскаялся и признал вину. До 7 апреля фигурант будет находится в СИЗО.

Инцидент произошел 7 февраля. Тогда в казанском поселке Юдино местный житель выбросил из окна двухлетнюю девочку. Один из прохожих успел взобраться на козырек под окном и поймал ребенка. Они вместе упали в сугроб у отмостка фундамента. Благодаря этому девочка осталась жива. Врачи диагностировали у нее ушиб мозга и перелом руки.

Прохожие сразу вызвали полицию. Неадекватный отец был задержан.

По данным правоохранителей, обвиняемый неоднократно привлекался за грабеж, кражу и организацию незаконной миграции.