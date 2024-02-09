Выглядящая на 30 лет 57-летняя любительница фитнеса раскрыла свои секреты

Выглядящая на 30 лет 57-летняя австралийка назвала спорт секретом молодости

Владелица студии для персональных спортивных тренировок раскрыла, каким образом ей удается выглядеть почти вдвое моложе своего возраста. Об этом сообщает News.com.au.

57-летняя Никки Эллис из австралийского города Мельбурн, штат Виктория, рассказала, что большинство людей, с которыми она знакомится, считают, что ей не больше 30 лет. По ее словам, многие удивляются, когда узнают ее реальный возраст.

Главным секретом молодости австралийка назвала регулярные занятия спортом и активный образ жизни. В юности она была ярой поклонницей аэробики, однако сейчас отдает предпочтение силовым тренировкам. Помимо занятий в тренажерном зале четыре-пять раз в неделю, она ежедневно делает десять тысяч шагов. «Уже с детства я понимала, как важно быть в форме, и какое это счастье — иметь тело, которое может двигаться», — утверждает любительница фитнеса.

Кроме того, Эллис тщательно следит за своим питанием. Она не придерживается определенной диеты, однако старается, чтобы ее рацион был здоровым и сбалансированным. «Я ем много фруктов и овощей и стараюсь съедать 100 граммов белка в день. Люблю цельные злаки и небольшое количество полезных жиров», — рассказывает она. Эллис также пьет большое количество воды и не употребляет алкоголь.

Чтобы сохранить молодость кожи, австралийка регулярно пользуется солнцезащитным кремом. Помимо этого, Эллис ухаживает за кожей лица и тела и проводит различные косметические процедуры в салонах и в домашних условиях. Она также отмечает важность психического здоровья. Женщина практикует медитацию, слушает музыку и ведет личный дневник, чтобы сохранять стабильное эмоциональное состояние. Помимо этого, Эллис старается окружать себя любящими близкими людьми, от общения с которыми она получает позитивные эмоции.

По ее мнению, важно также проявлять доброту к окружающим. «Ничто не заставляет чувствовать себя лучше, чем случайные проявления доброты. Я уверена, что это помогает нам выглядеть и чувствовать себя вечно молодыми», — говорит она.

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