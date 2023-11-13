53-летняя невеста одного из богатейших людей в мире раскрыла секрет молодости
Лорен Санчес, 54-летняя невеста Джеффа Безоса — одного из богатейших людей в мире — раскрыла свой секрет молодости. Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue.
В беседе с журналистами телеведущая объяснила, что моложавую внешность ей помогает поддерживать здоровый образ жизни. Она назвала пять компонентов, необходимых для сохранения молодости и здоровья: медитацию, регулярные физические упражнения, диету, здоровый сон и использование солнцезащитного крема.
Я никогда не думаю: вау, мне будет 54 в декабре, и мы женимся. Это просто происходит. И мы в восторге от нашего будущего
Впервые Безос и Санчес обнародовали свои отношения в 2019 году и объявили о помолвке в мае 2023-го. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.
До этого предприниматель 25 лет состоял в браке с Маккензи Скотт, однако в 2019-м пара развелась. Семьи Безоса и Санчес жили в Сиэттле и были знакомы не один год. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась воздушная видеосъемка.
По данным Forbes, Безос занимает третье место в списке самых богатых людей в мире.