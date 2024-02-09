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18:49, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится возможность общения с искусственным интеллектом

В WhatsApp появится возможность взаимодействия с ИИ при обращении в поддержку

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность общения с искусственным интеллектом (ИИ) при обращении в службу поддержки. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в новом обновлении WhatsApp на устройствах на базе iOS появится возможность взаимодействия с ИИ. «Некоторые ответы от службы поддержки будут сгенерированы нейросетью, чтобы предоставить пользователям оперативную помощь», — говорится в материале.

Как отметили эксперты, несмотря на внедрение ИИ в сервис, пользователи по-прежнему смогут обратиться за помощью к реальному оператору, если ответ нейросети не решит их вопрос. Новая возможность находится на стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения, заключили в WABetaInfo.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится опция, позволяющая выбирать избранные контакты. Возможность обозначения избранных контактов пока также находится в разработке.

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      Олег Давыдов
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