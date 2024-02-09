Задержан организатор поджога дома участника СВО под Москвой

Полиция задержала организатора поджога дома участника СВО в подмосковной Истре

В аэропорту Внуково полицейские задержали организатора поджога дома в подмосковной Истре, который принадлежит участнику специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Мужчина пытался скрыться от наказания, однако не успел и был доставлен в отделение. В ближайшее время следствие запросит суд о его аресте. Сообщников задержанного ранее уже заключили под стражу. Им предъявили обвинение по четырем статьям, в том числе за покушение.

По предварительным данным, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал военнослужащий, требовал от него ежемесячной выплаты якобы в счет имеющегося долга. При этом вымогатель оказывал моральное давление на семью военного. В январе 2024 года дом участника СВО умышленно подожгли. В результате пожара жилье было полностью уничтожено, пострадали две машины. Жене военного удалось выбраться из горящего здания через окно. В ходе расследования два исполнителя были задержаны сразу, а организатор сначала скрылся и был объявлен в розыск.