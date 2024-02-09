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18:10, 9 февраля 2024Среда обитания

Жители российского города не захотели покидать признанный аварийным дом

Ural Mash: жители Екатеринбурга отказались уезжать из признанного аварийным дома

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Жители расположенного в центре Екатеринбурга дома отказались покидать квартиры после признания жилья аварийным и обвинили застройщика в том, что он предложил слишком мало денег для покупки новых квартир. О конфликте застройщика «Брусника» с жильцами сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о доме на улице Челюскинцев, который признали аварийным в 2023 году. При этом в доме в 2019 году провели капитальный ремонт с полной заменой коммуникаций. Несмотря на это, землю передали под застройку «Бруснике».

Компания предложила жителям деньги или новые квартиры. При этом примерная стоимость похожего жилья в центре Екатеринбурга — от шести до восьми миллионов рублей. Застройщик же предложил три-четыре миллиона.

Многие жители отказались уезжать, при этом в доме отключили горячую воду, убрали батарею в подъезде, а также спилили двери в пустующих квартирах, после чего в них поселились бомжи.

Из-за спора жильцов с «Брусникой» управление Следcтвенного комитета возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской думы Сергей Струченко напомнил россиянам, что компенсация за аварийное жилье не полагается тем, у кого оно не является единственным.

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      Мария Черкасова
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