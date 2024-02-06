Власти пояснили причины для отказа в компенсации за аварийное жилье

В Барнаульской Думе напомнили о причинах для отказа в выплате за аварийное жилье

Компенсация за аварийное жилье не полагается тем россиянам, у кого оно не единственное. Причины для отказа в оплате расходов на аренду напомнил председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. Его цитирует издание «Толк».

По закону размер компенсации составляет 12,3 тысячи рублей за комнату или однокомнатную квартиру, 14,3 тысячи — за двухкомнатную и 18,3 тысячи — за трехкомнатную. В соответствии с процедурой расселения собственникам жилья в аварийном доме возмещают его стоимость, а арендаторам — предоставляют другую жилплощадь. Размер выплат определяется в индивидуальном порядке силами специализированной оценочной организации. Ситуация осложняется в случае обременений или ареста квартиры.

Накануне в Барнауле экстренно расселили двухэтажный аварийный дом. Жителей предложили временно разместить в школьном спортзале, но никто из них на это не согласился. В поисках нового жилья один из собственников решил снять квартиру за 35 тысяч рублей. На компенсацию он, однако, не надеется: квартира в аварийном доме оформлена на его мать, у которой есть дача. Такое жилье считается альтернативным. Другому жильцу также могут отказать в выплате. Его бывшая супруга владеет частью квартиры в аварийном доме, помимо которой, у нее имеется иное жилье.

По мнению некоторых жильцов, экстренное расселение объясняется высокой стоимостью участка, на котором стоит дом. Есть и те, кто утверждают, что здание могло бы простоять еще лет пятьдесят. Планируется передача земли в муниципальную собственность. Однако один из жителей дома не соглашается подписать документы, из-за чего процедура оценки затягивается.

Ранее россиянам напомнили о последствиях покупки жилья после признания дома аварийным. В этом случае государство вправе отказать собственнику в предоставлении новой квартиры, а компенсация не превысит стоимости сделки.