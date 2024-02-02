Названы риски покупки жилья в аварийном доме

Мэр Новокузнецка: покупка жилья в аварийном доме не гарантирует получения нового

Купив квартиру в аварийном доме, россияне не смогут получить новую от государства. Об этом глава Новокузнецка Сергей Кузнецов напомнил в эфире программы «Утро с мэром».

По словам градоначальника, покупатели верят недобросовестным риелторам, убеждающим их купить квартиру в аварийном доме. Своим клиентам они обещают, что в таком случае собственники смогут претендовать на новое жилье от государства.

Однако, согласно 32-й статье Жилищного кодекса, такое право имеют лишь те, кто приобрел жилплощадь до признания дома аварийным. Если на момент сделки дом уже официально подлежал сносу, жильцу полагается лишь компенсация от государства. Размер возмещения при этом не может превышать той суммы, за которую собственник эту квартиру покупал.

Ранее из-за аварийных домов в отношении чиновников мэрии Перми возбудили уголовное дело. Результаты проверки прокуратуры подтвердили, что чиновники необоснованно переносят сроки переезда жильцов из зданий, подлежащих сносу.