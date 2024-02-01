Аварийные дома довели мэрию российского города до уголовного дела

Против чиновников мэрии Перми возбудили уголовное дело из-за аварийных домов

В отношении чиновников из администрации Перми возбудили уголовное дело из-за аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Надзорный орган Орджоникидзевского района Перми провел проверку деятельности мэрии российского города по вопросу расселения граждан из аварийных домов. По ее результатам удалось подтвердить, что чиновники необоснованно переносят сроки переезда жильцов из зданий, подлежащих сносу. В прокуратуре отметили, что многоквартирные дома по адресам улица Александра Щербакова, 15, улица Бумажников, 2, улица Генерала Доватора, 34, улица Генерала Черняховского, 3, улица Корсуньская, 5 и 9, улица Ольховская, 29 признаны аварийными со сроком отселения до конца 2024 года, однако эти объекты не включены в действующие программы по переселению из аварийного фонда. Финансирования на эти действия городским бюджетом также не было предусмотрено. Кроме того, должностные лица без обоснованных причин перенесли сроки отселения до конца 2030 года.

«По итогам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»). Производство предварительного расследования по данному уголовному делу находится на контроле прокуратуры», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день стало известно, что жителей Ростова-на-Дону переселили из рухнувшего дома в квартиры с плесенью.