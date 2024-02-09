Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:10, 9 февраля 2024Культура

Живущий четверть века в США российский писатель-фантаст высказался об СВО

Писатель Ник Перумов назвал СВО «великой войной за воссоединение русских земель»
Ник Перумов

Ник Перумов. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский писатель-фантаст Ник Перумов, который живет в США 25 лет, высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях. Его слова приводит NEXTA Live в Telegram-канале.

Перумов осудил уехавших из страны людей, которые критикуют СВО из-за рубежа. «Жалки и достойны презрения те, кто, сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов», — написал он, назвав происходящие события «великой и страшной войной за воссоединение русских земель».

Писатель также выразил мнение, что обсуждать происходящее имеют право солдаты и жители приграничных регионов, в чью сторону может «прилететь вражеский дрон».

Ранее министерство культуры Эстонии запретило концерт Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Советник ведомства Ханнус Лууре объяснил, что выступление российской певицы в Эстонии «по-прежнему неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

      Призвавший прикрыть соски «Родины-матери» активист извинился

      Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

      В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

      Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

      Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

      Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

      Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

      В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше