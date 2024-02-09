Живущий четверть века в США российский писатель-фантаст высказался об СВО

Писатель Ник Перумов назвал СВО «великой войной за воссоединение русских земель»

Российский писатель-фантаст Ник Перумов, который живет в США 25 лет, высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях. Его слова приводит NEXTA Live в Telegram-канале.

Перумов осудил уехавших из страны людей, которые критикуют СВО из-за рубежа. «Жалки и достойны презрения те, кто, сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов», — написал он, назвав происходящие события «великой и страшной войной за воссоединение русских земель».

Писатель также выразил мнение, что обсуждать происходящее имеют право солдаты и жители приграничных регионов, в чью сторону может «прилететь вражеский дрон».

Ранее министерство культуры Эстонии запретило концерт Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Советник ведомства Ханнус Лууре объяснил, что выступление российской певицы в Эстонии «по-прежнему неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды».