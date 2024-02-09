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16:41, 9 февраля 2024Культура

Звезда «Бриджертонов» назвала лучший возраст для актрис в Голливуде

Актриса Дайневор назвала женщин в возрасте самыми востребованными в Голливуде
Фиби Дайневор

Фиби Дайневор. Фото: Hollie Adams / Reuters

Звезда сериала «Бриджертоны», британская актриса Фиби Дайневор назвала лучший возраст для артисток в Голливуде. Ее слова приводит издание The Standard.

28-летняя Дайневор заявила, что для актрис ее возрастной категории на данный момент имеется не так много предложений. «Сейчас действительно хорошее время для женщин постарше, что потрясающе, и для молодых людей», — отметила она.

По словам артистки, хорошие сценарии в первую очередь ориентированы на актеров-мужчин. «Мне, наверное, не следовало бы этого говорить, но там все еще не так много [женских] ролей», — призналась она. При этом Дайневор подчеркнула, что считает своих коллег мужского пола талантливыми и трудолюбивыми.

Ранее стало известно, что 16-летний сын звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи по имени Аран дебютирует в кино. Он снимется в новом фильме режиссера Тайки Вайтити.

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      Мария Рюрикова
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