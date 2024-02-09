Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»

Звезда «Пиратов Карибского моря» Скоделарио развелась с актером Уокером

Звезда многосерийного фильма «Пираты Карибского моря» актриса Кая Скоделарио развелась с актером из «Властелина колец» Бенджамином Уокером. Официальное заявление четы публикует The Sun.

Супруги более года не появлялись на публике вместе. «Некоторое время назад Кая и Бен приняли совместное решение расторгнуть свой брак, но продолжают с любовью воспитывать детей, оставаясь лучшими друзьями», — сообщил источник.

Артисты отметили, что по-прежнему остаются семьей, и попросили уважать их приватность, а также приватность их детей.

Скоделарио и Уокер узаконили отношения в 2015 году. У них есть двое общих детей — семилетний сын и двухлетняя дочь.

Ранее актриса Лиза Боне решила подать на развод со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа. Супруги прожили в браке 18 лет.