Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова заявила, что приобрела подставку для ног в туалет по совету, услышанному в программе «Жить здорово!» врача Елены Малышевой. О покупке аксессуара она рассказала в проекте «Женский форум», видео вышло во «ВКонтакте».

«Я себе купила такую подставочку под ноги, потому что я увидела в передаче "Жить здорово!" с Еленой Малышевой, что надо, чтобы ноги вот так [высоко] были [во время дефекации]», — рассказала Щербакова. Звезда ТНТ также пошутила, что только во время похода в туалет может провести время наедине с собой и благодаря этому отдыхает.

О том, что при походе в туалет нужно ставить ноги на возвышенность, в эфире программы «Жить здорово!» рассказал врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин. Он пояснил, что на унитазе нельзя сидеть с прямой спиной, поскольку это может привести к затрудненной дефекации. По его словам, поза, при которой ноги находятся на подставке, способствует нормальному опорожнению кишечника.

Премьера «Женского форума» состоялась в сентябре 2021 года. В каждом выпуске ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.