Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:19, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова заявила, что приобрела подставку для ног в туалет по совету, услышанному в программе «Жить здорово!» врача Елены Малышевой. О покупке аксессуара она рассказала в проекте «Женский форум», видео вышло во «ВКонтакте».

«Я себе купила такую подставочку под ноги, потому что я увидела в передаче "Жить здорово!" с Еленой Малышевой, что надо, чтобы ноги вот так [высоко] были [во время дефекации]», — рассказала Щербакова. Звезда ТНТ также пошутила, что только во время похода в туалет может провести время наедине с собой и благодаря этому отдыхает.

О том, что при походе в туалет нужно ставить ноги на возвышенность, в эфире программы «Жить здорово!» рассказал врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин. Он пояснил, что на унитазе нельзя сидеть с прямой спиной, поскольку это может привести к затрудненной дефекации. По его словам, поза, при которой ноги находятся на подставке, способствует нормальному опорожнению кишечника.

Премьера «Женского форума» состоялась в сентябре 2021 года. В каждом выпуске ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      На Украине пожаловались на рост числа аспирантов

      Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с заложниками

      Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

      На Западе допустили крах ВСУ в 2024 году

      Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

      «Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?

      Известный американский экономист оценил интервью Путина Карлсону

      МИД РФ высказался об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

      «Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше