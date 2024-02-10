10 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня, 10 февраля 2024-го, отмечается китайский Новый год. Встречают праздник не только жители Поднебесной, но и некоторые народы России. О главных праздниках и традициях дня рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День дипломатического работника

Вот уже 22 года в России отмечают День дипломатического работника. Указ об этом подписал 31 октября 2002 года президент России.

Дату праздника — 10 февраля — выбрали не просто так. Она связана с первым упоминанием самого раннего внешнеполитического ведомства России, Посольского приказа, в 1549 году. Возглавлял прообраз Министерства иностранных дел подьячий Иван Висковатый, ему Иван IV Грозный приказал вести посольское дело.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Шагаа — Новый год у тувинцев

Республика Тыва официально отмечает Новый год вместе со всей страной — в ночь на 1 января. Однако у местных жителей есть и еще одно торжество, связанное с культурой буддизма — Шагаа. Так тувинцы называют Новый год по лунному календарю. Он всегда выпадает на раннюю весну, ведь древние тувинцы считали годовой цикл завершенным только после окота скота.

Конкретную дату проведения Шагаа устанавливают самые почитаемые ламы. Главное, чтобы праздник выпадал на старт белого месяца в лунном календаре. Примечательно, что тувинский Новый год наступает не в полночь, а на рассвете. Древние тувинцы определяли его по рукам: считалось, что день сменяет ночь, когда на раскрытой ладони становится возможно разглядеть линии.

Люди верили, что в момент наступления Шаага добро побеждает зло в серьезной битве. И приход утра — это полное очищение и торжество добрых сил.

Какие еще праздники отмечают в России 10 февраля

День памяти поэта Александра Пушкина;

День угощения домового;

Лыжня России.

Праздники в мире

Китайский Новый год

В 2024 году на 10 февраля выпадает крупнейший праздник в Китае — китайский Новый год, который еще называют Лунным новым годом. Интересно, что у него нет фиксированной даты: праздник отмечают на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В отличие от российского Нового года, который традиционно считается главным зимним торжеством, китайский Новый год в оригинале называется Чуньцзе, то есть Праздник весны.

В некоторых странах китайский Новый год — официальный государственный праздник, который люди отмечают вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. Например, в Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Индонезии.

Фото: Владимир Монгуш / ТАСС

Сагаалган — монгольский Новый год

В 2024 году в один день с китайским Новым годом отмечают и монгольский — Сагаалган, или праздник Белого месяца. Его дата не зафиксирована, так как Сагаалган приходился на первое весеннее новолуние. В XXI веке практически каждый год оно выпадает на февраль.

Отмечают Сагаалган не только в Монголии: праздник также популярен в Китае и некоторых регионах России. Среди них — Калмыкия, Бурятия и Республика Алтай.

Интересно, что в разных странах Сагаалган могут встречать в разные дни. Все дело в том, что дату буддийского Нового года определяют по астрологическим таблицам. Но в каждой части света лунный день начинается в разное время, поэтому астрологи делают разные исчисления. Получается, что в России, например, Сагаалган наступает позже, чем в азиатских странах.

Согласно традиции, в канун Сагаалгана самые мудрые ламы дают прогнозы людям, которые к ним обращаются.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 февраля

Всемирный день зернобобовых;

День винного фестиваля в новозеландском Мальборо;

День рождения утюга;

Всемирный день кино.

Фото: Phil Noble / Reuters

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Ефрема Сирина

10 февраля православные верующие вспоминают Ефрема Сирина — богослова и поэта, жившего в IV веке. По легенде, в юности он отрекся от всего сущего и ушел в пустыню. Там ему явился глас Божий, который даровал ему великую премудрость красноречия. С тех пор Ефрем Сирин мог произносить речи, наполнявшие души людей благодатью и стремлением к вере.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 февраля

День памяти преподобного Ефрема Новоторжского;

День памяти мученицы Ольги Евдокимовой;

День памяти преподобного Феодосия Тотемского;

День памяти священномученика Владимира Пищулина.

Традиции 10 февраля

В Древней Руси в день Ефрема Сирина было принято подметать пол полынью, связанной в тугой веник. Считалось, что так дом можно оградить от нечистой силы и зла.

А еще наши предки дали множество прозвищ Ефрему Сирину — ветродуй, сверчковый заступник, прибаутник. Поэтому в этот день было строго-настрого запрещено убивать насекомых, которых заметили в доме.

Кто родился 10 февраля

Классик русской литературы XX века, обладатель Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», который он писал 10 лет, с 1945 по 1955 год. В Советском Союзе произведение не приняли, назвав клеветническим, а решение Нобелевского комитета сочли попыткой эскалации холодной войны. Литературные критики подхватили эти настроения и организовали травлю Пастернака, в это время появилось крылатое выражение «Не читал, но осуждаю».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Соведущая культовой российской передачи «Давай поженимся» родилась 10 февраля 1962 года. Свою карьеру на телевидении она начала в 2007 году, став ведущей шоу «Ищу любовь». Уже через год Роза Сябитова впервые появилась в программе «Давай поженимся» в амплуа профессиональной свахи.

Кто еще родился 10 февраля