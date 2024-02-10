Посол РФ в США призвал пресечь разрастание неонацизма на Украине

Посол РФ в США Антонов призвал не допустить разрастания неонацизма на Украине

Россия считает как никогда важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что неонацизм пустил корни в братской стране. «Важно пресечь на корню попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российские дипломаты защищают национальные интересы РФ. Антонов напомнил, что гарантировать благоприятные условия для развития страны без обеспечения суверенитета и безопасности невозможно.

Ранее Антонов заявил, что поставки США Киеву высокоточных бомб перечеркивают любые заявления Вашингтона о необходимости добиться скорейшего разрешения украинского конфликта.