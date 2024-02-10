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00:32, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

В Крыму заявили о массовых атаках на Telegram-каналы

Крючков заявил о массовых атаках на Telegram-каналы в Крыму

Фото: Unsplash

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в республике зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей», — сообщил он.

Крючков уточнил, что для атаки на каналы и страницы пользователей применяется полная подмена страниц и нейросети. Кроме того, используется копирование голосов и изображений.

Вечером 9 февраля в Черном море уничтожили украинский катер. Он следовал в направлении Крыма. Катер уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

1 февраля ВСУ признались в атаках на Крым западными крылатыми ракетами. С таким заявлением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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      Марина Совина
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