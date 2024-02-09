В Черном море уничтожили украинский катер на пути к Крыму

Минобороны РФ: в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ на пути к Крыму

Российский патрульный катер в пятницу уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Черного моря. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что около 20:30 по московскому времени был обнаружен украинский катер, который следовал в направлении Крыма. Его уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.