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23:26, 9 февраля 2024Россия

В Черном море уничтожили украинский катер на пути к Крыму

Минобороны РФ: в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ на пути к Крыму

Российский патрульный катер в пятницу уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Черного моря. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что около 20:30 по московскому времени был обнаружен украинский катер, который следовал в направлении Крыма. Его уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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      Марина Совина
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