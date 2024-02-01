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13:33, 1 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ признались в атаках на Крым западными крылатыми ракетами

Спикер ВС ВСУ Игнат признал атаки на Крым западными крылатыми ракетами

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по Крыму западными крылатыми ракетами. В атаках признался спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает РИА Новости.

«Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — сказал Игнат.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 ракет ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки. В Минобороны России уточнили, что авиационная техника не получила повреждений.

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      Алевтина Запольская
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