Российские системы ПВО сбили 20 украинских ракет над Крымом и Черным морем

Минобороны России: системы ПВО сбили 20 ракет ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«31 января (...) около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что системы ПВО сбили 17 ракет над Черным морем, еще три над территорией полуострова. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки. Повреждений авиационной техники нет, добавили в ведомстве.

Сообщение о начале воздушной тревоги появилось в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева в 16:27 по московскому времени. Тревога длилась 2 часа 54 минуты. Пост об отбое опасности губернатор опубликовал в 19:21.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.