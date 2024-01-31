В Севастополе отменили продлившуюся почти три часа воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу, которая продлилась почти три часа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник в своем посте.

Сообщение о начале воздушной тревоги появилось в канале Развожаева в 16:27 по московскому времени. Тревога длилась два часа пятьдесят четыре минуты. Пост об отбое опасности губернатор опубликовал в 19:21.

За время воздушной тревоги три раза появлялось сообщение о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам Развожаева, средства защиты сбили воздушную цель над Севастополем, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки. Затем обломки еще одной ракеты упали в частном секторе города в районе улицы Федоровской.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.