Обломки сбитой средствами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

Развожаев: обломки сбитой силами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

Обломки ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Севастополем, упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, в данный момент российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Развожаев призвал местных жителей проявлять осторожность, оставаться в укрытиях и не выходить на открытые пространства. Он подчеркнул, что основную опасность представляют осколки.

О работе систем ПВО в Севастополе стало известно вечером 31 января. Губернатор города заявил, что в состояние боевой готовности привели все службы. Позже он уточнил, что силами российских военных была сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе Любимовки.

Днем ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник над акваторией Черного моря в районе Бельбека. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.