На Украине оценили ситуацию на фронте словами «трещит по швам»

Украинский журналист Бутусов: фронт ВСУ трещит по швам под ударами России

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию в зоне боевых действий. Об этом он высказался в своем видеоблоге на YouTube.

Бутусов оценил ситуацию на фронте словами «трещит по швам» и подчеркнул, что под ударами России украинским военным «уже приходится отходить». По его мнению, у Москвы есть «большое преимущество» в оснащенности и численности личного состава. Эта тенденция прослеживается по всей линии боевого соприкосновения.

По словам украинского журналиста, Россия перешла в наступление почти на всех участках фронта.

«Друзья, хочу вам сказать, что проблемы на фронте очень большие», — заключил он.

