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01:33, 10 февраля 2024Россия

В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту

В Госдуме призвали президента США Байдена дать интервью журналисту из России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американскому президенту Джо Байдену необходимо взять пример с президента РФ Владимира Путина и дать интервью журналисту из России, призвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, Байден привык считать себя самым демократическим президентом. «А на практике боится общаться с людьми и журналистами без подсказок на перфокартах. Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России», — подчеркнул Шеремет.

По мнению депутата, всем было бы интересно, если глава США ответил на вопросы российских журналистов в стенах Белого дома. «Американскому парню для такого интервью просто духу не хватит», — считает он.

Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое продлилось более двух часов.

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      Марина Совина
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