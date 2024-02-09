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05:33, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Интервью Путина Карлсону продлилось более двух часов

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото Кристина Кормилицына / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону завершилось спустя два часа. Видеозапись опубликована на сайте репортера.

Беседа продлилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Карлсон также выложил видеозапись в своем аккаунте в социальной сети Х и на канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что российский лидер передал американскому журналисту связанные с историей Украины документы. В начале беседы глава государства спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Журналист согласился.

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      Марина Совина
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