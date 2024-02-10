Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

Сийярто: Венгрия подвергается атаке из-за призывов к переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за позиции по конфликту России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за ее призывов к переговорам по Украине. По его словам, страна всегда видела только один способ спасти жизни людей — завершить кризис в стране.

«И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция», — подчеркнул министр.

По словам Сийярто, критика других стран не мешает Будапешту говорить «то, что он думает». Он добавил, что большинство государств хотят завершения конфликта на Украине.

Ранее Сийярто исключил поставки оружия со стороны Венгрии Украине. «Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, и чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет», — объяснил он.