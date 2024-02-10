В Венгрии исключили поставки оружия Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто исключил поставки оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сияйрто сообщил, что при переговорах с Евросоюзом насчет выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро Будапешт выдвинул ряд предварительных условий. В частности, Будапешт исключил поставки оружия Киеву на эти деньги.

«Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, и чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет», — объяснил министр.

Ранее Евросоюз раскрыл сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что первые финансовые средства Киев получит в марте.