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15:33, 10 февраля 2024Россия

Стало известно о новой технологии ВСУ для ударов дронов по Белгородской области

Shot: ВСУ стали использовать связки дронов для ударов по Белгородской области

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать новую технологию для ударов по Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, для атак по региону Украина начала использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивает дальность полета.

Таким образом в четверг, 8 февраля, был атакован автобус в Новой Таволжанке. К нему летели два беспилотника — FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второе устройство, оснащенное ретранслятором, что помогло увеличить расстояние для полета.

В субботу, 10 февраля, при обстреле ВСУ хутора Понуры Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали трое рабочих. Повреждения также получил экскаватор.

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      Анастасия Шейкина
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