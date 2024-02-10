Трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ хутора Понуры

При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора Понуры Грайворонского городского округа пострадали трое рабочих. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил глава региона.

По его словам, всем раненым рабочим, которые пострадали из-за прилета снаряда, оказывается необходимая помощь. Помимо этого, обстрел ВСУ также повредил экскаватор.

В субботу, 10 февраля, ВСУ атаковали и Брянскую область. Там средствами противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.