Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 10 февраля 2024Россия

Трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ хутора Понуры

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора Понуры Грайворонского городского округа пострадали трое рабочих. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил глава региона.

По его словам, всем раненым рабочим, которые пострадали из-за прилета снаряда, оказывается необходимая помощь. Помимо этого, обстрел ВСУ также повредил экскаватор.

В субботу, 10 февраля, ВСУ атаковали и Брянскую область. Там средствами противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

      В Канаде захотели отобрать у России бронзу командного турнира Олимпиады-2022

      В России сообщили о разрыве договора аренды с посольством Украины

      Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

      Обнаружена причина распространения устойчивого к лечению туберкулеза

      В МИД заявили о жестком ответе при покушении на принадлежащие России активы

      Представитель Киркорова высказалась о блокировке его счетов

      Трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Россия выплатит WADA ежегодный взнос

      В России захотели изменить правила охоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше