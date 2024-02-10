Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:41, 10 февраля 2024Россия

Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

Минобороны РФ: ПВО перехватила и уничтожила 3 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: Unsplash

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские ПВО пресекли сегодня ночью попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершить террористическую атаку» с использованием беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. В итоге дроны перехватили и уничтожили над Брянской областью.

В ночь на пятницу, 9 февраля, системы ПВО сбили над территорией России 19 беспилотников. Беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России: Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников. Позже стало известно о поражении беспилотника над Брянской области.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

      Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

      Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

      Армия США из-за СВО отменила программу вертолета будущего

      Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

      Раскрыт план США по «капитуляции» на Украине

      Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

      Израиль ракетами атаковал провинцию в Сирии

      Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

      Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше