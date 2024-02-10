Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

Минобороны РФ: ПВО перехватила и уничтожила 3 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские ПВО пресекли сегодня ночью попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершить террористическую атаку» с использованием беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. В итоге дроны перехватили и уничтожили над Брянской областью.

В ночь на пятницу, 9 февраля, системы ПВО сбили над территорией России 19 беспилотников. Беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России: Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников. Позже стало известно о поражении беспилотника над Брянской области.