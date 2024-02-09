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08:18, 9 февраля 2024Россия

Украинский дрон попытался атаковать еще один российский регион

Глава Брянской области Богомаз: система ПВО пресекла атаку украинского дрона

После попытки Украины атаковать Орловскую область еще один украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что дрон был уничтожен российской системой противовоздушной обороны (ПВО). «Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал в блоге Богомаз.

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10 января 2024

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 февраля 19 беспилотников Вооруженных сил Украины пытались атаковать российские регионы.

Беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край.

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      Марк Леонов
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