Украинский дрон попытался атаковать еще один российский регион

Глава Брянской области Богомаз: система ПВО пресекла атаку украинского дрона

После попытки Украины атаковать Орловскую область еще один украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что дрон был уничтожен российской системой противовоздушной обороны (ПВО). «Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал в блоге Богомаз.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 февраля 19 беспилотников Вооруженных сил Украины пытались атаковать российские регионы.

Беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край.