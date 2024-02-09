Украинский дрон попытался атаковать еще один российский регион
Глава Брянской области Богомаз: система ПВО пресекла атаку украинского дрона
После попытки Украины атаковать Орловскую область еще один украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что дрон был уничтожен российской системой противовоздушной обороны (ПВО). «Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал в блоге Богомаз.
Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 февраля 19 беспилотников Вооруженных сил Украины пытались атаковать российские регионы.
Беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край.