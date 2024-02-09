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07:36, 9 февраля 2024Россия

19 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

МО РФ: система ПВО перехватила и уничтожила 19 украинских беспилотников

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край.

«Также над акваторией Черного моря [уничтожены] шесть БПЛА», — добавили в Минобороны. Все перечисленные беспилотники были перехвачены в ночь с 8 на 9 февраля.

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Кроме того, днем 8 февраля на подлете к Белгороду системы ПВО сбили воздушных 12 целей.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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