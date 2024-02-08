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18:54, 8 февраля 2024Россия

На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей

Губернатор Гладков сообщил о 12 сбитых целях на подлете к Белгороду
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На подлете к Белгороду системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 целей. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков со ссылкой на Минобороны России. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от Министерства обороны сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил он.

По его словам, в Белгородском районе атака со стороны Украины повредила девять частных домовладений. Помимо того, повреждения получили три автомобиля и крыша строящегося детского сада.

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Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области пострадал человек. По данным Гладкова, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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