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15:28, 8 февраля 2024Россия

При атаке дрона-камикадзе на автобус в Белгородской области пострадал человек

Губернатор Гладков: при атаке дрона-камикадзе на автобус пострадал человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка. «В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги», — сообщил он.

Гладков добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение.

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В Белгороде и Белгородском районе сегодня объявляли ракетную опасность. Сообщение о начале тревоги в канале губернатора появилось в 14:01 по московскому времени. Ракетная опасность продлилась 43 минуты, пост о ее завершении Гладков опубликовал в 14:44.

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