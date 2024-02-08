При атаке дрона-камикадзе на автобус в Белгородской области пострадал человек

Губернатор Гладков: при атаке дрона-камикадзе на автобус пострадал человек

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка. «В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги», — сообщил он.

Гладков добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение.

В Белгороде и Белгородском районе сегодня объявляли ракетную опасность. Сообщение о начале тревоги в канале губернатора появилось в 14:01 по московскому времени. Ракетная опасность продлилась 43 минуты, пост о ее завершении Гладков опубликовал в 14:44.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.