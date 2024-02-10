МЧС сообщило о пострадавших в пожаре в гостинице Тольятти

МЧС сообщило о двух пострадавших в пожаре в отеле Тольятти «Жара Beach Resort»

В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Еще 12 человек сумели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. Сейчас с возгоранием борются 105 специалистов и 29 единиц техники.

Пожар в отеле «Жара Beach Resort» начался вечером 10 февраля. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.