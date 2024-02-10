В российском регионе загорелся гостиничный комплекс
В Тольятти загорелся гостиничный комплекс, огнем охвачено 800 кв. метров
В городе Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Самарской области.
На данный момент огнем охвачено 800 квадратных метров. С возгоранием борются 75 специалистов и 24 единицы техники.
Информации о пострадавших нет.
9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади 4000 квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе городских служб и помощи жильцам.