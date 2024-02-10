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23:19, 10 февраля 2024Россия

В российском регионе загорелся гостиничный комплекс

В Тольятти загорелся гостиничный комплекс, огнем охвачено 800 кв. метров

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Самарской области.

На данный момент огнем охвачено 800 квадратных метров. С возгоранием борются 75 специалистов и 24 единицы техники.

Информации о пострадавших нет.

9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади 4000 квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе городских служб и помощи жильцам.

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      Марина Совина
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