В российском регионе загорелся гостиничный комплекс

В Тольятти загорелся гостиничный комплекс, огнем охвачено 800 кв. метров

В городе Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Самарской области.

На данный момент огнем охвачено 800 квадратных метров. С возгоранием борются 75 специалистов и 24 единицы техники.

Информации о пострадавших нет.

9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади 4000 квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе городских служб и помощи жильцам.

