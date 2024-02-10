Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 10 февраля 2024Бывший СССР

В МИД России высказались об урегулировании конфликта на Украине

МИД России: Киев лишил себя возможности политического урегулирования

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

Украинское руководство лишило себя возможности урегулировать конфликт политически, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, в Киеве ввели абсурдный самозапрет на переговоры с руководством России. Соответствующий указ украинский президент Владимир Зеленский подписал 30 сентября 2022 года.

«С тех пор ничего не меняется. Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя», — высказался Галузин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По словам политика, переговоры между Москвой и Киевом были практически завершены, однако после того, как Россия отвела свои войска, «другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ вслед за Залужным. Что известно о кадровых перестановках в украинском командовании?

      В МИД России высказались об урегулировании конфликта на Украине

      Стало известно о подготовке украинских солдат спецназом США

      Российский военный рассказал о применении ВСУ сельскохозяйственных дронов

      В Федерации борьбы заявили о подлой стратегии Европы по отношению к россиянам

      В Крыму заявили о массовых атаках на Telegram-каналы

      Лавров предупредил о серьезных угрозах безопасности для России

      Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины

      Сифилис бьет рекорды, им болеют все больше людей в мире. Почему эта болезнь так коварна и как передается на самом деле?

      Во Франции оценили интервью Путина Карлсону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше