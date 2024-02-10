В МИД России высказались об урегулировании конфликта на Украине

МИД России: Киев лишил себя возможности политического урегулирования

Украинское руководство лишило себя возможности урегулировать конфликт политически, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, в Киеве ввели абсурдный самозапрет на переговоры с руководством России. Соответствующий указ украинский президент Владимир Зеленский подписал 30 сентября 2022 года.

«С тех пор ничего не меняется. Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя», — высказался Галузин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По словам политика, переговоры между Москвой и Киевом были практически завершены, однако после того, как Россия отвела свои войска, «другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности».

