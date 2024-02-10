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17:32, 10 февраля 2024Мир

На французской АЭС произошел пожар

Во Франции после пожара на АЭС «Шинон» приостановлена работа двух энергоблоков

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В ночь с пятницы на субботу на атомной электростанции (АЭС) «Шинон», расположенной в центральной части Франции, произошел пожар. Об этом передает радиостанция France Bleu.

По информации журналистов, пожар начался в третьем энергетическом блоке французской АЭС, за пределами ядерной зоны. Причиной возгорания стал по неизвестным причинам вспыхнувший трансформатор.

Как сообщает руководство электростанции, система пожаротушения сработала своевременно, огонь уже потушен, опасности для населения и окружающей среды нет. В то же время отмечается, что работа двух производственных энергоблоков приостановлена до дальнейших распоряжений.

Причины пожара в настоящее время неизвестны, проводится расследование.

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Ранее сообщалось, что на первом энергетическом блоке японской АЭС «Цурага» зафиксировали дым. Сообщение об инциденте поступило в 6:30 утра по местному времени 8 февраля. Как уточнили пожарные, дым выходил из здания турбины реактора. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что на этом энергоблоке с 2017 года идут работы по демонтажу реактора.

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      Наталья Обрядина
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