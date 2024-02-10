После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело

РБК: в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения взрывчатки

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов самодельного взрывного устройства (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки. Об этом пишет РБК.

Действия квалифицировали по статье статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов»). Отмечается, что максимальным наказанием по ней является ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия обнаружили бомбу, которая была спрятана в пакет и находилась возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.