В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе предотвращен теракт. Килограммы взрывчатки нашли в пакете около склада

На алюминиевом заводе в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство

На Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт — на территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки.

Бомба была спрятана в пакет и находилась возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.

СВУ нашли 9 февраля, оно лежало в невидимой камерами зоне

Известно, что еще вечером 9 февраля сотрудник Всеволожского завода заметил странный сверток. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Специалисты забрали его, чтобы установить содержимое найденного. Место оцепили, а людей эвакуировали.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Уже в субботу, 10 февраля, появились данные о том, что в пакете было мощное взрывное устройство — более 1,7 килограмма. Уточнялось также, что это тетрил. При этом «Фонтанка» писала, что это может быть гексоген и тротил. СВУ выглядело как полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками, пластмассовой трубкой, проводами и ручным детонатором.

Кто пронес бомбу на территорию завода, пока не установлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что место, где лежала бомба, не попадает в обзор камер видеонаблюдения.

Что известно об алюминиевом заводе?

Всеволожский завод алюминиевых сплавов располагается на юго-востоке Санкт-Петербурга — в промзоне в районе Рыбацкое. Его называют одним из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С начала 2000-х годов им владела британская компания European Venture Investments Ltd из Ливерпуля. В 2019 году завод вступил в процедуру банкротства и числится официальным банкротом с апреля 2023-го.

Ранее в Петербурге атаковали нефтезавод

31 января в Санкт-Петербурге беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. БПЛА был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино.

Дрон подбили еще в небе, но он продолжил полет в течение некоторого времени. БПЛА упал через полчаса — на территорию нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе. В результате падения обломков загорелись пустые цистерны. Пожар удалось оперативно потушить.

В ноябре пожар на российском пороховом заводе квалифицировали как теракт

11 ноября мощный пожар произошел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Местные жители рассказали, что перед этим слышали взрыв. Спустя полтора часа после начала пожар удалось потушить.

Позднее следователи квалифицировали пожар на заводе как теракт и возбудили уголовное дело. Сотрудники СКР изъяли с места теракта остатки дрона, использованного, предположительно, для атаки на предприятие.