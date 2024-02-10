Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 10 февраля 2024Россия

В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе предотвращен теракт. Килограммы взрывчатки нашли в пакете около склада

На алюминиевом заводе в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт — на территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки.

Бомба была спрятана в пакет и находилась возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.

СВУ нашли 9 февраля, оно лежало в невидимой камерами зоне

Известно, что еще вечером 9 февраля сотрудник Всеволожского завода заметил странный сверток. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Специалисты забрали его, чтобы установить содержимое найденного. Место оцепили, а людей эвакуировали.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Уже в субботу, 10 февраля, появились данные о том, что в пакете было мощное взрывное устройство — более 1,7 килограмма. Уточнялось также, что это тетрил. При этом «Фонтанка» писала, что это может быть гексоген и тротил. СВУ выглядело как полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками, пластмассовой трубкой, проводами и ручным детонатором.

Кто пронес бомбу на территорию завода, пока не установлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что место, где лежала бомба, не попадает в обзор камер видеонаблюдения.

Что известно об алюминиевом заводе?

Всеволожский завод алюминиевых сплавов располагается на юго-востоке Санкт-Петербурга — в промзоне в районе Рыбацкое. Его называют одним из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С начала 2000-х годов им владела британская компания European Venture Investments Ltd из Ливерпуля. В 2019 году завод вступил в процедуру банкротства и числится официальным банкротом с апреля 2023-го.

Ранее в Петербурге атаковали нефтезавод

31 января в Санкт-Петербурге беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. БПЛА был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино.

Материалы по теме:
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга? Последствия атак БПЛА
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга?Последствия атак БПЛА
31 января 2024
Покушения на политиков, теракт на БАМе и атака на школу в Брянске: о каких преступлениях в 2023 году говорила вся Россия
Покушения на политиков, теракт на БАМе и атака на школу в Брянске:о каких преступлениях в 2023 году говорила вся Россия
4 января 2024

Дрон подбили еще в небе, но он продолжил полет в течение некоторого времени. БПЛА упал через полчаса — на территорию нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе. В результате падения обломков загорелись пустые цистерны. Пожар удалось оперативно потушить.

В ноябре пожар на российском пороховом заводе квалифицировали как теракт

11 ноября мощный пожар произошел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Местные жители рассказали, что перед этим слышали взрыв. Спустя полтора часа после начала пожар удалось потушить.

Позднее следователи квалифицировали пожар на заводе как теракт и возбудили уголовное дело. Сотрудники СКР изъяли с места теракта остатки дрона, использованного, предположительно, для атаки на предприятие.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе предотвращен теракт. Килограммы взрывчатки нашли в пакете около склада

      Кокорина признали лучшим футболистом Кипра

      Телекомпанию Николая Дроздова обанкротят

      В Совфеде отреагировали на слова главы Минобороны Норвегии о войне с Россией

      Оззи Осборн поругался с Канье Уэстом

      Названа причина смена главы украинского Генштаба

      На Западе показали «мобилизованных» ВСУ котов

      На Алтае произошло землетрясение

      Олимпийская чемпионка по биатлону оценила международные турниры без россиян

      Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше