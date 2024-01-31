Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

В Петербурге беспилотник упал на нефтяной завод «Невский мазут»

В Санкт-Петербурге беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Предварительно, БПЛА был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино, но не до конца. Очевидцы в ночь на 31 января сообщали о «громких хлопках», а в аэропорту Пулково вводили план «Ковер».

У петербуржцев от взрыва тряслись окна

Петербуржцы уточнили, что звук был похож на хлопок, взрыв или раскат грома. Один из очевидцев заявил, что после того как «что-то громко бахнуло», в его квартире задребезжали окна. Его слова подтвердил еще один горожанин, указав, что «в Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна».

Как пишет «Фонтанка», громкие хлопки были работой ПВО: зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» поразил БПЛА. В 4:20 беспилотник был поражен над Колпино, однако с первого раза устранить его не удалось, и дрон полетел дальше. В 4:50 он упал на территорию компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, где от него, предварительно, загорелись цистерны. Их оперативно потушили.

В Смольном отреагировали на падение БПЛА

В администрации Санкт-Петербурге заявили, что по инциденту на Глухоозерском шоссе идут следственные мероприятия. В Смольном отметили, что работают во взаимодействии с силовыми ведомствами, а члены оперштаба готовят доклады.

Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен администрация Санкт-Петербурга

При этом очевидцы рассказали, что взрыв повредил стоящие рядом с заводом автомобили и постройки. В пункте техосмотра, который находится через дорогу от «Невского мазута» сказали, что у экскурсионных автобусов побиты стекла, а с полок в офисе «все попадало». В самом «Невском мазуте» от комментариев отказались.

«Фонтанка» также опубликовала кадры, судя по которым осколки дрона могли пробить кузова легковых автомобилей. Кроме того, поврежденной оказалась кабина грузовой машины.

Также на кадрах видны обломки неизвестной металлической конструкции и повреждения в постройках на территории троллейбусного парка.

В Минобороны сообщали только о сбитом беспилотнике над Псковской областью

Официальных комментариев от Минобороны России об этой ситуации пока нет. Ведомство сообщало ранее только о сбитом в ночь на 31 января беспилотнике в небе над Псковской областью.

Там также обвинили в этих действиях Украину и заявили, что ее вооруженные силы попытаются совершить террористическую атаку по объектам на территории России.