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10:39, 31 января 2024Россия

Власти Петербурга отреагировали на предполагаемое падение дрона

«Фонтанка»: на Глухоозерском шоссе начались следственные предприятия

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По инциденту на Глухоозерском шоссе начались следственные предприятия, пишет «Фонтанка» в Telegram.

«Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации», — отреагировали в Смольном на предполагаемое падение дрона.

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. По имеющимся данным, дрон упал на нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, аппарат был сбил ракетой ЗРК С-400 «Триумф».

Предполагаемое падение беспилотника попало на видео. На кадрах, снятых камерой наблюдения на территории троллейбусного парка, виден момент взрыва.

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