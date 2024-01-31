Власти Петербурга отреагировали на предполагаемое падение дрона

«Фонтанка»: на Глухоозерском шоссе начались следственные предприятия

По инциденту на Глухоозерском шоссе начались следственные предприятия, пишет «Фонтанка» в Telegram.

«Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации», — отреагировали в Смольном на предполагаемое падение дрона.

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. По имеющимся данным, дрон упал на нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, аппарат был сбил ракетой ЗРК С-400 «Триумф».

Предполагаемое падение беспилотника попало на видео. На кадрах, снятых камерой наблюдения на территории троллейбусного парка, виден момент взрыва.