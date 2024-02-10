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12:30, 10 февраля 2024Россия

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

«112»: на территории завода в Санкт-Петербурге обнаружили взрывчатку

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. О предотвращении теракта сообщает Telegram-канал «112».

Более полутора килограммов взрывчатки с ручным детонатором находилось в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. По данным канала, место обнаружения бомбы оцепили, люди были эвакуированы.

На данный момент неизвестно, кто разместил бомбу.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе в 2023 году российские силовики предотвратили девять диверсий и терактов. На совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе, состоявшемся в Кургане, Николай Патрушев раскрыл, что на территории округа было предотвращено 23 преступления террористического характера.

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