В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

«112»: на территории завода в Санкт-Петербурге обнаружили взрывчатку

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. О предотвращении теракта сообщает Telegram-канал «112».

Более полутора килограммов взрывчатки с ручным детонатором находилось в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. По данным канала, место обнаружения бомбы оцепили, люди были эвакуированы.

На данный момент неизвестно, кто разместил бомбу.

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