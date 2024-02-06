Раскрыто количество предотвращенных на Урале терактов и диверсий

На Урале в 2023 году российские силовики предотвратили 9 терактов и диверсий

В Уральском федеральном округе в 2023 году российские силовики предотвратили девять диверсий и терактов. Об этом во вторник, 6 февраля, со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе, состоявшемся в Кургане, Николай Патрушев раскрыл, что на территории округа было предотвращено 23 преступления террористического характера.

Ранее 6 февраля Николай Патрушев рассказал, что Вооруженные силы Украины на фоне провалов военных действий и сокращения помощи западных стран пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, нанося удары по гражданским объектам в городах.